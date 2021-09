Vers une fermeture progressive des vaccinodromes

Le gouvernement a annoncé la fermeture progressive des vaccinodromes à partir de cet automne. Plus de 71% des Français (Ministère de la santé) ont reçu les deux doses et le rythme de la vaccination a ralenti. L'accent sera donc mis sur l'offre de proximité.

Ce vaccinodrome en métropole lilloise est quasi désert. Le personnel soignant est bien là mais les patients se font attendre. Pour Jean-François Claerbout, le coordinateur médical, la fermeture est donc inévitable :

« Aujourd’hui j’avais 101 inscrits sur Doctolib. Cette structure est devenue par conséquent trop importante ».

Au plus fort de la pandémie, 2000 personnes étaient vaccinées chaque jour dans cette structure. Elle va fermer ses portes mardi prochain pour être remplacée par des centres de vaccination éphémères ; comme ici à quelques kilomètres du vaccinodrome. Selon l'infirmière Laurence Tisserand, ce nouveau concept est plus adapté à la baisse de la demande.

« L’intérêt en éphémère est de se rapprocher le plus possible des usagers. On essaye de penser à tous les gens qui sont un peu invisibles et pour qui c’est compliqué d’aller dans un endroit ou un autre », explique-t-elle.

Les équipes médicales se déplacent ainsi dans les quartiers lillois tous les jours et sans rendez-vous. Une initiative qui séduit déjà les patients.

« Ici, comme c’est tout près de mon domicile, je ne dois pas me déplacer en voiture pour faire mes piqûres », confirme l'un d'entre eux.

En plus de ces centres éphémères, il est toujours possible de se faire vacciner sur rendez-vous par un médecin ou un pharmacien.