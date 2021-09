HLM : faut-il expulser systématiquement les familles de délinquants récidivistes ?

A l'occasion du congrès HLM qui s'ouvre ce mardi, Jean Castex est attendu à Bordeaux. Le Premier ministre pourrait alors être interrogé sur une problématique sensible : faut-il expulser systématiquement les familles de délinquants récidivistes des HLM ?

C’est une mesure de plus en plus réclamée par les bailleurs sociaux et une question qui divise les politiques. Face à la délinquance grandissante dans certaines villes, des élus demandent à la justice de simplifier et d’accélérer les démarches, pour généraliser l'expulsion des familles de délinquants récidivistes.

Mais l’utilisation de cette sanction doit se faire de manière raisonnée et au cas par cas selon cette porte-parole de la majorité.

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNews, 60% des Français sont favorables à l'expulsion des familles de leur HLM, en cas de condamnation.