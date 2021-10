Le crack pollue le centre historique de Bordeaux

La situation à Bordeaux ressemble beaucoup à celle vécue dans le Nord-est parisien, autour des jardins d'Eole.

Des toxicomanes à la recherche d'une dose de crack, des dealers de plus en plus violents, et des riverains excédés prospèrent dans le centre historique de Bordeaux.

Le quartier Saint-Paul est victime d'actes de violence très graves. Une centaine de drogués parcourent les petites rues en plein jour. Les habitants et les commerçants dénoncent une absence des forces de l'ordre absentes.