Bernard Tapie : un modèle pour les Marseillais

Alors que les hommages à Bernard Tapie, mort dimanche dernier à l'âge de 78 ans se succèdent, CNEWS a pu rencontrer un Marseillais qui sera présent ce jeudi au Vélodrome pour dire adieu au «Boss» de l'OM. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, l'homme d'affaires était un modèle.

Depuis dix ans, Omar Keddadouche préside le club de l’ASC Vivaux Sauvagère.

L'homme transmet ainsi sa passion à plus de 300 petits Marseillais, le football ayant toujours fait partie de sa vie, à l'instar de Bernard Tapie.

«Il n’y a pas meilleure place qu’ici, en plus il regarde vers le ciel et il y a le stade. Je l’ai rencontré plusieurs fois car il était élu dans le quartier en 1988-1989», a-t-il dit Omar Keddadouche en fixant son portrait.

«Il gueulait sur tout le monde et c’est pour ça qu’on l’aimait car nous ce qu’on aime à Marseille c’est un patron», a-t-il ajouté pour évoquer la mémoire de Bernard Tapie.

La carrière de l’ancien patron de l’OM a toujours été un modèle pour Omar Keddadouche. «Donne toi les moyens, tu peux y arriver. Et on a besoin d’avoir des symboles forts comme ceux là en cette époque compliquée dans les quartiers mais aussi dans toute la France. Il y a comme un héritage, on transmet ça de père en fils», a-t-il estimé.

Cet après-midi, comme des milliers de Marseillais, Omar sera présent au Vélodrome pour rendre un dernier hommage au boss.