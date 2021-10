«Eric Zemmour est quelqu'un qui a peur de se déclarer», estime Aurore Bergé

Invitée de la Matinale de CNEWS, ce vendredi 8 octobre, Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale, est revenue sur la candidature toujours en suspens du polémiste Eric Zemmour.

«Eric Zemmour est quelqu'un qui a peur de se déclarer, et quand on veut être président de la République, on ne peut pas avoir peur», a affirmé Aurore Bergé dans La Matinale.

«On ne peut pas avoir peur de ce qu’est notre pays, a poursuivi Aurore Bergé. On ne peut pas avoir peur que des femmes accèdent à des responsabilités. On ne peut pas avoir peur qu’on lutte contre l’homophobie à l’école. On ne peut pas avoir peur qu’on accueille quelque milliers de femmes afghanes, qui sans ça, seraient probablement, aujourd’hui, soit recluses et en burqa, soit peut-être même, assassinées. Donc moi je pense juste qu’on ne peut pas être président de la République en ayant la main qui tremble, en ayant peur de tout, et on ne peut pas être candidat si on a peur de se déclarer».

Une candidature très attendue

De son côté, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, en déplacement hier, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a exhorté Éric Zemmour à clarifier ses intentions et se déclarer officiellement candidat à l’élection présidentielle : «On ne peut pas débattre avec quelqu’un qui n’est pas encore candidat […] Éric, maintenant il faut que tu sois candidat», a-t-elle lancé.

En attendant une candidature officielle, Eric Zemmour poursuit son ascension dans les sondages. Le dernier en date de Harris interactive, pour le magazine économique Challenges, donne le polémiste deuxième devant Marine Le Pen, le qualifiant potentiellement pour le second tour de l'élection présidentielle de 2022.