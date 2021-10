La présence du rappeur Soso Maness à un festival suscite la colère des policiers

Ce soir et demain se déroule le You F Festival à Narosse dans les Landes. Au programme de nombreux artistes sont invités dont le rappeur Soso Maness. Une venue qui fait réagir les syndicats de police.

Programmé ce vendredi soir, sa venue n'est pas du goût des policiers. Tous ont encore en tête ses frasques lors de la fête de l'Huma le 10 septembre dernier lorsqu'il avait fait scander à la foule «tout le monde déteste la police».

A l'époque, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait réagi, dénonçant dans un tweet des propos injurieux.

Pour les syndicats de police, il faut condamner fermement ce discours. «La liberté d’expression s’arrête quand on appelle à la haine et là il a appelé honnêtement à la haine avec ses propos lors de la Fête de l’Humanité, et donc il faut être vigilant à cela et nous on sera vigilant», déclare Bruno Vincendon, représentant Alternative Police CFDT en Nouvelle-Aquitaine.

Malgré la polémique, les organisateurs du festival n'ont pas voulu annuler la venue du rappeur. Les policiers, eux, assurent qu'ils suivront de prêt les propos tenus sur la scène par Soso Maness.