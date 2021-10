L'édito de Florian Tardif : Le compte Twitter de Gilles Platret suspendu

Ce vendredi notre journaliste Florian Tardif revient dans son édito politique sur les propos de Gilles Platret concernant «l'épuration éthnique» et sur la suspension de son compte Twitter.

Les propos de Gilles Platret sur «l’épuration ethnique dans certains quartiers» n’en finit plus de faire réagir… Hier soir, le réseau social Twitter a décidé de suspendre le compte de l’intéressé Florian.

Le réseau social l’a informé hier soir qu’il n’aurait plus accès à son compte pendant 12H. Twitter a jugé que ses propos enfreignaient les règles du réseau social. Règles relatives aux conduites haineuses. Le réseau social lui a demandé de supprimer son tweet dans lequel il relayé son passage dans l’émission de Jean-Marc Morandini. Tweet dans lequel, il disait je cite : «Arrêtons de nous bercer de mots et regardons la réalité en face : dans certains quartiers nous assistons à une véritable épuration ethnique, des individus de culture islamique chassant par l’insulte, la menace et la violence la population d’origine française».

Ce tweet n’est plus visible dorénavant sur son compte Twitter. Gilles Platret a réagi à la suite de cette action de la part du réseau social : «Ouvrir les yeux sur le réel est donc désormais motif de censure. Où est la liberté d’expression ? Que chacun juge dans quel monde nous sommes en train d’entrer !»

Gilles Platret persiste et signe. Oui ces propos, il les assume. Pour lui, certains quartiers sont confrontés à une épuration ethnique. Les «natifs» qui n’appartiennent pas au «bloc musulman» seraient chassés des quartiers «par la violence, par la menace et par l’insulte» par des « ersonnes d’origines étrangères.»

Pour appuyer son argumentation, il a fait référence à une tribune publiée en 2018, suite à l’assassinat de Mireille Knoll. A l’époque plus de 300 personnalités, de Nicolas Sarkozy à Manuel Valls, en passant par Françoise Hardy ou Charles Aznavour avaient exprimé leur inquiétude dans ce «manifeste contre le nouvel antisémitisme», dénonçant un «silence médiatique» et une «épuration ethnique à bas bruit» dans certains quartiers. «Les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans», pouvait-on lire dans le manifeste.

Les Républicains divisés

Reste qu’aujourd’hui, cette prise de position divise les Républicains. Ces propos ne sont pas «acceptables» a jugé, hier sur CNEWS Damien Abad. «Je dis à ma famille politique que ce n'est pas en faisant des clins d'oeil ou des appels du pied à Eric Zemmour ou Mme Le Pen qu'on attirera les électeurs à nous. La droite doit porter des convictions fortes sur des projets politiques et n'a pas à courir à l'échalote à partir de tel mot, telle outrance ou tel excès».

Réponse de l’intéressé : «Me faire tacler par la gauche, c’est un honneur. Me faire tacler par des amis, c’est une pitié. Nos militants n’admettront jamais la police de la pensée dans notre propre famille politique». Une famille qui cherche sa ligne politique. Si le président du groupe les républicains a clairement affiché sa position sur cette question, il est resté bien seul. La majorité des cadres des Républicains a préféré faire l’autruche se gardant bien de commenter les propos de Gilles Platret. Pourquoi ? Tout simplement parce que, si la forme est critiquable, sur le fond, de nombreux élus de droite partagent ce constat.