Arnaud Montebourg : «On n'a pas besoin de l’extrême droite pour traiter les problèmes de notre pays»

Arnaud Montebourg était l'invité de Sonia Mabrouk dans le Grand Rendez-Vous, ce dimanche 10 octobre sur CNEWS et Europe 1.

Le candidat à la présidentielle est revenu à cette ocasion sur les sondages, qui donnent régulièrement le Rassemblement national et Marien Le Pen au second tour, et même très proche de la victoire au second. Selon lui, «on n'a pas besoin de l’extrême droite pour traiter les problèmes de notre pays», et ce même sur «les questions de souveraineté».

C'est d'ailleurs pour cela que l'ancien ministre de l'Economie sous François Hollande «présente son CV aux Français» avant le scrutin de 2022. «Je leur dis "nous pouvons avoir une solution, une stratégie républicaine de remontée de ce pays". La Remontada c'est une stratégie pour la France», a-t-il expliqué, évoquant son slogan de campagne.

Sur le plateau de CNEWS, Arnaud Montebourg est également revenu sur sa position vis-à-vis de l'Union européenne, lui qui a récemment déclaré que «le retour de la souveraineté de la France passera par la supériorité de la loi française sur les décisions européennes».

«Je pense que la part de la souveraineté nationale dans l’Union européenne doit être admise pour pouvoir sauver l’Europe, a-t-il assuré. Pour faire en sorte que cette Europe puisse se porter sur les confins, la guerre économique mondiale dont nous avons besoin, et qu'elle nous fiche la paix à la maison.»

Selon lui, «l’Union européenne ne fonctionne pas et ne nous protège pas», notamment «contre la montée des empires», que ce soit celui des GAFAM ou celui de la Chine.