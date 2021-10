Ecole, méritocratie, laïcité... Retrouvez l'intégralité du discours d'Eric Zemmour, ce samedi, à Béziers

Après Nîmes, vendredi 15 au soir, et Montpellier le lendemain, le polémiste Éric Zemmour a été reçu à Béziers samedi après-midi. D'abord à la mairie, par Emmanuelle et Robert Ménard. Puis par plus de 1.000 personnes qui se sont massées dans la salle Zinga Zanga. Retrouvez l'intégralité de son discours.

«En acceptant de n'être que de respectables gestionnaires sans fond intellectuel, les politiques se sont condamnés à décevoir leurs électeurs et à trahir leurs promesses», a notamment dénoncé Eric Zemmour. «Il est temps pour nous de jouer avec les mêmes règles, défendons nos convictions pour remporter le pouvoir et utilisons le pouvoir pour défendre nos idées», a-t-il ajouté.

L'école, la première bataille

«La première bataille est celle de l'école», a-t-il poursuivi, estimant qu'elle avait été «noyautée par l'extrême gauche depuis trente ans». «Il faut réinstaurer la méritocratie républicaine face à la catastrophe égalitariste de la gauche».

«Il faut refaire de l'école française un temple du savoir où le professeur retrouve son autorité sur ses élèves, (....) il faut refaire de l'école une machine à fabriquer des Français, des Français assimilés avec une parfaite maîtrise de la langue (...)», a-t-il aussi jugé, avant de conclure : «Il faut faire respecter la laïcité à l'école et endiguer l'islamisation de notre jeunesse».