Des artistes Afghans en exil trouvent refuge à Marseille

Des artistes Afghans en exil à Marseille tentent de se reconstruire petit à petit.

Il y a deux ans, la cité phocéenne consacrait une exposition aux artistes contemporains d'Afghanistan. Aujourd'hui, certains d’entre eux y ont trouvé refuge et veulent continuer à créer, malgré la nostalgie de leur pays, avec, souvent, l'espoir de pouvoir un jour retourner sur leur terre natale.

Ainsi, le photographe Naseer Turkmani, qui fait partie de la dizaine d'artistes évacués en France, « espère que beaucoup d'Afghans quitteront l'Afghanistan, qu'ils travailleront dur, qu'il essaieront de faire des études, et qu'ils retourneront en Afghanistan. Avec plus d'expérience, ils aideront notre pays et nos compatriotes».

Le musée phocéen des Civilisations, de l'Europe et de la Méditerranée, qui a pris en charge ces réfugiés, souhaite de son côté pouvoir exfiltrer d'autres artistes afghans à l'avenir.