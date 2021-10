Martin Blachier : «Ça repart comme on l’avait prédit, il n’y a aucune surprise»

La France fait face, de nouveau et depuis quelques jours, à une hausse des cas de contamination au Covid-19, laissant craindre une 5e vague épidémique.

L'épidémiologiste Martin Blachier, se veut toutefois rassurant. «Ça repart exactement comme on l’avait prédit donc il n’y a aucune surprise», a-t-il indiqué. Surtout «tout a été fait pour qu’il n’y ait pas la panique aujourd’hui».

«On savait que ça allait repartir»

A savoir s’il faut craindre le retour des mesures gouvernementales destinées à limiter au maximum la circulation du coronavirus, le professeur est également optimiste. «Je ne pense pas qu’on va repartir dans les cycles qui étaient ceux d’avant et si le pass sanitaire a été conservé et qu’on est assez prudent, on est plutôt sur une stratégie d’acceptation du fait qu’il y ait des cas», a-t-il ainsi expliqué sur CNEWS.

Selon Martin Blachier, «on est pas dans une stratégie d’affolement, bien au contraire. On savait que ça allait repartir, ce n’est pas une surprise».

Alors que l'épidémie reculait, les contaminations sont reparties à la hausse. Sur une semaine, le nombre de cas positifs moyen a ainsi augmenté de 11%.