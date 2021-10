Traitée d’«imbécile» par Eric Zemmour, Marlène Schiappa riposte

Malmenée par Eric Zemmour, Marlène Schiappa estime qu’il faut s’inquiéter. La ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur a répondu au polémiste qui l’a traité d’«imbécile», suite à une séquence au salon Milipol.

«Braquer un journaliste avec un arme «pour rire». Insulter et menacer ceux qui réagissent. A quel moment on s’inquiète ?», a-t-elle publié sur Twitter. Un message en réaction à la sortie offensive d’Eric Zemmour à son encontre, alors qu’elle avait estimé «horrifiant» de voir le possible candidat à la présidentielle tourner un fusil de démonstration vers des journalistes, durant sa visite du salon Milipol ce mercredi.

Traiter Ruth Elkrief de « pauvre folle » en plateau



Dire à la journaliste de BFM qu’elle s’est « couverte de ridicule » après son fact-checking



Braquer un journaliste avec une arme « pour rire ».



Insulter et menacer ceux qui réagissent.



À quel moment on s’inquiète ?#démocratie https://t.co/Vdd40CSCZY — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) October 20, 2021

Sur la séquence, le polémiste a en effet braqué l’arme vers le groupe de journalistes qui le suivait, avant de leur dire «reculez», en riant. Des images dont s’est rapidement emparée la ministre déléguée pour l’attaquer, en estimant qu’il s’agissait d’une menace envers la liberté de la presse.

Viser des journalistes avec une arme en leur disant « reculez ! » n’est pas drôle.



C’est horrifiant. Surtout après avoir dit sérieusement vouloir « réduire le pouvoir des médias. »



Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une blague et ne doit jamais être menacée. https://t.co/L9kOPN0zD6 — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) October 20, 2021

Eric Zemmour a alors qualifié Marlène Schiappa d’«imbécile». «Elle est grotesque et ridicule. Elle essaie de monter une polémique grotesque», a-t-il réagi. «Tous les Français vont se moquer d’elle, et ce n’est pas la première fois», a-t-il estimé. Ce qui n’a donc pas plu à la membre du gouvernement.