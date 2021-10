Éric Zemmour : «je suis le seul» à pouvoir battre Emmanuel Macron

En déplacement à Rouen (Seine-Maritime), ce vendredi 22 octobre, le polémiste Éric Zemmour, crédité d'une dynamique favorable dans les derniers sondages en vue du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 - pour laquelle il ne s'est toujours pas déclaré candidat - a confié à CNEWS «être le seul», selon lui, à pouvoir battre Emmanuel Macron.

Pour arriver à cette conclusion, qui s'inscrirait dans une annonce imminente de déclaration officielle de candidature à la fonction suprême, Eric Zemmour s'est d'abord livré à une rapide analyse du paysage politique et sociologique actuels.

«(Marine) Le Pen, a-t-il dit, est enfermée dans une seule sociologie, la classe populaire ouvrière dans laquelle elle est très populaire, mais elle ne sort pas de cette sociologie-là. (En revanche), elle n’atteint absolument pas les gens qui gagnent mieux leur vie qui sont des CSP+», a-t-il indiqué au micro de CNEWS.

«Par ailleurs, a poursuivi Eric Zemmour, les candidats LR quels qu’ils soient ne sont absolument pas entendus par les classes populaires».

«Ca confirme ce que je dis depuis le début, Marine Le Pen et les Républicains ne peuvent pas gagner car ils sont enfermés dans un seul type de sociologie. Les seuls qui peuvent battre Emmanuel Macron sont ceux qui allient les classes populaires et une partie de la bourgeoisie. Et donc je suis le seul», a-t-il conclu.

Une percée et des idées

Cette sortie d'Eric Zemmour, aussitôt très remarquée, a été faite quelques heures seulement après la publication d'un nouveau sondage, de l'institut Ipsos pour Le Monde et le CEVIPOF, dans lequel le polémiste est donné au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron quel que soit le candidat des Républicains au premier.

Par ailleurs, selon une enquête Challenges-Harris Interactive parue jeudi soir, une large majorité de Français (61%) dit croire à la théorie du «grand remplacement» et s'en inquiète. Popularisée par Eric Zemmour, cette théorie reste d'ailleurs l'un des thèmes abordés dans son dernier livre, «La France n'a pas dit son dernier mot» (Ed. Rubempré).

Eric Zemmour est justement lancé dans un tour de France pour en assurer la promotion raison pour laquelle il est à Rouen aujourd'hui.