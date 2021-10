Lyon : des commerçants manifestent contre l'insécurité et les trafics

Plus d'une centaine de commerçants ont manifesté leur colère jeudi après-midi contre l'insécurité à Lyon, place Gabriel Péri (à cheval sur les 3ème et 7ème arrondissements). Depuis quelques temps maintenant, de nombreux trafics s'y sont développés.

Dans le quartier de la Guillotière, au cœur de Lyon, les commerçants et riverons sont excédés par la présence de vendeurs à la sauvette sur la place Gabriel Péri, devenue le théâtre de trafics de cigarettes, de stupéfiants, de produits volés, mais aussi de règlements de compte.

Jeudi 21 octobre, les commerçants du quartier ont donc baissé le rideau pour manifester, avec le soutien de l’association des commerçants du cours Gambetta. «La situation s'est vraiment dégradée depuis le premier confinement, avec une hausse des incivilités jour et nuit», a notamment déploré son président, Julien Deschamps. Une situation qui empêche les commerçants de travailler, et surtout, qui fait fuir les clients.

Abandon des pouvoirs publics

Interrogé par CNEWS, Pierre Olivier, maire LR du deuxième arrondissement de Lyon, a quant à lui affirmé qu'«avec l’arrivée des écologistes (à la mairie, ndlr) le marché sauvage de la Guillotière a pris une autre ampleur. Finalement aujourd’hui, ils le tolèrent.»

Les manifestants se sentent en effet abandonnés par les pouvoirs publics, et ont dénoncé le manque d’action de la mairie du 7ème arrondissement et de la préfecture pour mettre fin aux incivilités dans le quartier. Selon l’AFP, la municipalité a cependant demandé à la police municipale d'investir le quartier deux fois par jour et met l'accent sur la vidéosurveillance.

Elle envisagerait également de créer des espaces piétons et cyclables, ainsi qu’un marché-brocante pour «légaliser» les activités des vendeurs à la sauvette et «apaiser» le quartier. Des mesures insuffisantes pour les commerçants. «On parle de coups de feu dans la rue et là on nous propose de planter un arbre, de piétonniser, ce n'est ni pertinent ni suffisant», a dénoncé Nathalie Balmat à l’AFP.