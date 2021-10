Coronavirus : les salles de sport encore touchées par la pandémie

Les salles de sport ou de fitness sont le deuxième secteur le plus touché par la pandémie de Covid-19, après les discothèques, suite aux différents confinements.

Après 11 mois de fermeture, la réouverture des salles de sport le 19 mai dernier a été un véritable soulagement pour les gérants. Pourtant, alors qu'octobre et septembre sont traditionnellement les mois les plus importants de l’année pour ce secteur en terme d'activité, les salles de sport ont connu une rentrée 2021 en demi-teinte.

En France, 30% des salles de sport ont définitivement fermé depuis un an. L'obligation de présenter un pass sanitaire pour y n'arrange pas la pas la situation, et la fréquentation ne remonte pas. Le secteur est convalescent et l'avenir reste incertain.

dEMANDE D'un prolongement des aides gouvernementales

Alors que les aides pour soutenir les salles de sport s'arrêteront dans six mois, l'avenir reste incertain pour beaucoup d'établissement.

Les professionnels du secteur demandent désormais un prolongement des aides gouvernementales liées à la Covid-19.