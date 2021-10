Emmanuelle Wargon : Éric Zemmour «est sur le même discours» que Marine Le Pen

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, était l’invitée de Laurence Ferrari dans la matinale de CNEWS ce lundi 25 octobre.

Au cours de l’entretien, elle est notamment revenue sur l’élection présidentielle de 2022 et l’éventuelle candidature d’Eric Zemmour. Emmanuelle Wargon a ainsi estimé que «finalement» le polémiste «est sur le même discours que Marine Le Pen». «Passé le côté nouveau de la personne, les propositions sont un peu les mêmes», a-t-elle souligné.

«Il propose quoi ?»

La ministre déléguée au Logement s’est par ailleurs interrogée sur les propositions d’Eric Zemmour : «Il propose quoi ? De renvoyer dans leur pays 5 millions de personnes ? Il va faire ça comment ? Ce sont des gens qui ont une nationalité française, qui ont toute leur place sur le sol français. Il propose d’enlever les allocations familiales ou les allocations logement aux étrangers en situation régulière. Du coup, ces gens-là ne vont plus payer d’impôts en France ? Ca va marcher comment ?».

«Qu’est-ce-qu’il propose en vrai ? J’espère qu’à un moment, les Français vont se poser cette question», a-t-elle martelé.

Eric Zemmour, dont la candidature à l’élection présidentielle, n’est toujours pas officielle, est crédité de 16% au premier tour, selon un dernier sondage pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et Sciences Po. Il arriverait devant Marine Le Pen (15%) et se qualifierait donc au second tour face à Emmanuel Macron.