Éric Zemmour candidat ?... «Sa décision est prise»

Éric Zemmour a une nouvelle fois refusé de se déclarer candidat à l’élection présidentielle ce dimanche. Mais il annonce que «sa décision est prise» et s’il y va, que «c’est pour gagner». Et, si le polémiste n’est pas encore candidat, il a déjà un QG de campagne, un parti politique et de nombreux admirateurs…

En coulisses, tout est prêt. Pour récolter de l'argent, l'association des Amis d'Éric Zemmour est devenue officiellement un parti le 1er juillet, agréé par la commission des comptes de campagne. Et cette structure politique devrait encore évoluer. «Il y aurait un changement de nom, qui se ferait, si candidat il y a», explique Jean Héry, responsable national de «Génération Z».

Ce parti sera aussi un moyen de créer un ancrage local. Des responsables seront ainsi nommés dans chaque région, département et circonscription, venus à part égale des républicains, du RN et de la société civile.

Objectif aussi, préparer les législatives de 2022. Une ambition lointaine, et une étape à franchir avant : se déclarer candidat. Éric Zemmour devrait se prononcer début novembre.