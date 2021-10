Eric Zemmour veut «supprimer le permis à points»

Invité de l’émission «Le Grand Jury» dimanche, Eric Zemmour s’est exprimé sur une réforme du code de la route en proposant de supprimer le permis à points, instauré en France en 1992.

Pour étayer son propos, l’ancien journaliste a pris pour exemple la Suisse, la Finlande ou la Suède, qui «n’ont pas de permis à points, mais moins d’accidents que nous et de morts sur les routes», dans un entretien accordé conjointement à RTL, LCI et Le Figaro.

Obtenir le permis coûte cher, les stages de récupération de points coûtent cher, le carburant coûte cher, le péage coûte cher. Tout cela alors que pour beaucoup la voiture est une nécessité, non un choix. Il faut supprimer le permis à points !#LeGrandJury — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 24, 2021

Au total, 11,4 millions de points ont été retirés en France en 2020 selon l’observatoire national interministériel de la sécurité routière. Les Français sont partagés dans leurs avis sur le permis à points, entre un système essentiel pour réduire la mortalité sur les routes de France et une opinion plus réservée, pointant un gouffre financier.

«C’est une punition permanente organisée par l’Etat. Rien n’est fait pour que les citoyens récupèrent facilement et rapidement leurs points. Ils vont passer par des stages, en plus d’une amende et d’une obligation de poser des congés donc c’est quand même la triple peine», explique Benjamin Cuq, journaliste spécialiste de l’industrie automobile et mobilités.

Un avis qui rejoint celui du polémiste, qui dénonce un système «infantilisant mais aussi un racket organisé par l’État». En moyenne, un stage de récupération de points est de 240 euros selon le réseau d’auto-école ECF.