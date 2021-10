Angoulême : les rixes entre bandes rivales s'intensifient

Le phénomène dure depuis plusieurs années. Les rixes entre groupes de jeunes se multiplient dans le centre d'Angoulême.

Les protagonistes, âgés de 12 à 16 ans, se défient sur les réseaux sociaux avant de se retrouver dans les rues de la ville. Et rien ne semble les arrêter. Ces derniers jours, 9 jeunes ont été placés en garde à vue pour des faits d'extorsion avec arme contre un autre adolescent.

Les autorités peinent à endiguer le phénomène. «Ils nous défient, ils sont arrongants, véhéments [...] La peur du policier ou du gendarme n'existe plus», pointe Sébastien Seguin, membre du syndicat Alliance Police Angoulême.

Depuis le début de l'année, 369 procédures anti-Stups ont été engagées mais cela ne suffit pas.

«Au-delà de l'approche sécuritaire, ce qui est important également c'est d'avoir une approche plus sociale. On fait du périscolaire, on fait de la médiation scolaire, on fait soutien à la parentalité. Toutes ces actions sont absolument indispensables», souligne Magali Débatte, préfète de Charente.