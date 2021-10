Vidéosurveillance : ce dispositif est-il efficace ?

Cela fait une dizaine d'années que la vidéosurveillance a été déployée en France.

Certaines villes sont sous-équipées selon le ministre de l'Intérieur. Au contraire, des maire ne jurent que par ce dispositif. À Asnières-sur-Seine, le maire est convaincu de leur efficacité, que ce soit pour les flagrants délits ou tout simplement pour faire de la prévention.

Au total, on compte 11.400 caméras dans les 50 villes les plus peuplées de France. Nice est la ville la plus surveillée avec une caméra pour 450 habitants.