La surpopulation carcérale s'accentue en France

Le chiffre ne cesse d’augmenter. 69.173 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises au 1er octobre, soit 872 de plus en deux mois. En un an, la hausse est sans appel, avec 13,1% de détenus supplémentaires entre 2020 et 2021.

Conséquence de cette augmentation, la densité carcérale en France s’établit désormais à plus de 114%. Pour les détenus, la surpopulation carcérale rend les peines plus difficiles, mais également moins efficaces.

«La surpopulation carcérale est un frein à la réinsertion»

«On va avoir du racket, du prosélytisme, et donc forcément que la surpopulation carcérale est un frein à la réinsertion et participe énormément à la récidive», explique Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat national FO justice.

Pour lutter contre la surpopulation carcérale, les syndicats de surveillants de prison lancent un appel au gouvernement. «Si on veut des conditions de détention dignes, si on veut que les personnels travaillent dans des conditions de détention qui soient acceptables, il faut créer des places de prison supplémentaires pour pouvoir gérer au mieux cet afflux», estime Emmanuel Baudin.

En 2017, Emmanuel Macron avait annoncé la construction de 15.000 places de prison au cours de son mandat, un chiffre revu à la baisse en 2018, passant à 7.000 nouvelles places d’ici à 2022.