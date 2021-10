Bronchiolite : l'épidémie gagne du terrain

Les autorités sanitaires sont inquiètes. L'épidémie de bronchiolite, qui pourrait être particulièrement virulente cet hiver, se répand en France.

Désormais, 11 des 13 régions de France métropolitaine sont touchées et les deux dernières, la Corse et la Bretagne, devraient l'être bientôt. En deux semaines, les cas de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans pris en charge par les urgences ont quasiment doublé, passant de 1.779 cas au 13 octobre à 3.342 cas au 27 octobre.

A cette épidémie précoce s'ajoute la situation hospitalière difficile. Dans les hôpitaux publics, 20% des lits sont actuellement fermés par manque de personnel. Et les services pédiatriques sont particulièrement touchés. A tel point que certains médecins recommandent aux parents d'enfants de plus de 2 ans de privilégier les consultations en médecine de ville et d'éviter les urgences, si les symptomes sont de faible gravité.

La présidente de la Société française de pédiatrie conseille, en outre, d'éviter d'exposer les enfants de moins de 2 mois à de nombreuses personnes. Tout comme les grandes réunions de famille, la cheffe du service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes déconseille d'emmener son bébé dans des lieux où les virus circulent beaucoup, comme les supermarchés ou les transports en commun.