Les dons du sang à la baisse faute de personnel

L'Etablissement français du sang (EFS), qui organise les collectes partout en France, fait face à un grave manque de personnel.

Oubliés du Ségur de la santé, les soignants de l’Etablissement français du sang se tournent de plus en plus vers l'hôpital où leur salaire est plus valorisé. «Une infirmière à l'hôpital gagne environ 1.800 euros nets par mois, alors qu'à l'EFS c'est 1.600 euros», précise Corinne Valy, délégué régionale CGC.

Un manque d'attractivité qui engendre une pénurie de personnel. Du médecin à l'informaticien, 300 postes sont actuellement à pourvoir à l'EFS. Le manque de personnel entraîne l'annulation chaque année de plusieurs centaines de collectes et une pénurie de poches de sang.

A l'appel de l'intersyndicale de l'EFS, les personnels seront en grève la semaine prochaine, un mouvement invisible puisque les salariés seront assignés.