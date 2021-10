Marine Le Pen : «Le mépris d'Eric Zemmour me rappelle celui d'Emmanuel Macron»

Invitée dans La Matinale ce vendredi 29 octobre, Marine Le Pen est revenue sur les dernières déclarations d'Éric Zemmour à son encontre. Il l'avait alors qualifiée de «femme de gauche.»

«Le mépris d'Eric Zemmour me rappelle celui d'Emmanuel Macron», lui a répondu Marine Le Pen, soulignant qu'il avait «tort d'utiliser cette tonalité».

Et de lancer : «ce propos n'a pas de sens. Quand on est patriote, on n'est pas de droite ou de gauche. Le général de Gaulle, lui, ne disait jamais "je suis de droite". Jamais. Il n'y a pas un peuple de droite ou un peuple de gauche, il y a un peuple de France. Et on ne peut pas, sauf à être totalement contradictoire, considérer que la France est en danger de mort, comme le dit Eric Zemmour, et n'en appeler qu'aux gens de droite». «Il commet une erreur profonde d'analyse», a-t-elle martelé.

Le polémiste n'avait pas mâché ses mots en parlant de la la candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle. «Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains de devoir parler comme Marlène Schiappa, comme la gauche, de parler comme les féministes. Mais vous savez, j’avais été le premier à le dire et à la diagnostiquer : c’est une femme de gauche», avait-il ainsi déclaré mardi en marge de son déplacement à Biarritz.

En outre, interrogée sur le fait d'être dépossédée du sujet de l'immigration, elle a estimé qu'il s'agissait plutôt «d'une validation du constat que l'on a fait depuis des années. Un constat que nous avons fait seuls jusqu'à présent.»