«Il est absolument anormal qu'il n'y ait que 17% des plus de 65 ans qui ont reçu une troisième injection», déclare le professeur Eric Caumes

Le professeur Éric Caumes, chef du service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière, était l'invité de la matinale de CNEWS, ce lundi 1er novembre.

L'infectiologue a notamment évoqué la vaccination et l'importance de la troisième dose. «Il est absolument anormal qu'il n'y ait que 17% des plus de 65 ans qui ont reçu une troisième injection, a-t-il déclaré. Il faut mettre le paquet là-dessus, il s’agit de personnes que l’on risque de retrouver à l’hôpital cet hiver».

«On sait que la protection conférée par le vaccin diminue avec le temps donc il faut absolument la renforcer chez les personnes les plus fragiles», a-t-il ajouté.

«Les indicateurs repartent tous à la hausse»

Eric Caumes est aussi revenu sur le possible retour d'une cinquième vague du Covid-19 en France. «Les indicateurs repartent tous à la hausse, il n'y a aucun doute là-dessus», a affirmé le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière. «Il est un peu tôt encore pour dire qu'on affronte une nouvelle phase épidémique, il faut attendre les indicateurs de la semaine prochaine et ceux de la semaine suivante pour voir comment les choses vont évoluer», a-t-il nuancé.

Face à l'arrivée de l'hiver et la baisse des températures, l'infectiologue a tenu à rappeler l'importance du respect des gestes barrières et la nécessité d'aérer les logements et les locaux. «C'est absolument fondamental d'ouvrir les fenêtres», a indiqué Eric Caumes.