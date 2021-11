Hausse du prix de l'énergie : Agnès Pannier-Runacher annonce une aide de 150 millions d'euros pour 450 entreprises

Pour compenser la flambée des prix de l'énergie, la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a annoncé ce mardi, dans La Matinale, une aide de 150 millions d'euros pour 450 entreprises.

«Je veux vous annoncer aujourd'hui que nous allons déposer un amendement dans la journée pour permettre aux entreprises, qui aujourd'hui consomment le plus d'électricité -je pense par exemple aux entreprises qui sont dans l'aluminium-, de pouvoir bénéficier d'une compensation supplémentaire qui leur permettra de rester compétitives sur le plan européen», a déclaré Agnès Pannier-Runacher.

Une «prise en compte de la réalité du marché»

«C’est bon pour le climat, parce que notre électricité est décarbonée en France, quasi essentiellement, et c’est bon pour les entreprises, et pour l’emploi.» Cette aide s’élève à 150 millions d’euros, a précisé la ministre. Cela représente un potentiel de 400 à 450 entreprises, «celles qui consomment le plus d’électricité aujourd’hui».

Agnès Pannier-Runacher a précisé qu’il s'agit d'une «compensation sur la taxe carbone». Sans rentrer dans les détails technique, la ministre a expliqué que comme en temps normal les entreprises ont une compensation basée sur un prix du carbone calé sur l’année précédente, le prix du carbone ayant augmenté fortement, l’Etat tient compte de cette augmentation de façon à ce qu’elles en bénéficient.

«Ce n’est pas tout à fait une aide, c’est une prise en compte de la réalité du marché», a ajouté Agnès Pannier-Runacher.