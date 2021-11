Gaz hilarant : quand des boîtes de nuit en proposent à la vente aux clients

Depuis quelques années, le gaz hilarant fait fureur parmi certains jeunes qui remplissent de gaz des ballons de baudruche pour ensuite inhaler le contenu. Une pratique très dangereuse pour la santé.

Plus préoccupant encore, comme ont pu le constater nos journalistes, des boites de nuit en proposent même à la vente à leurs clients en toute impunité.

«A l'unité, ça doit être entre 10 et 15 euros. On vient gonfler le ballon devant nous et on en consomme à volonté», explique ainsi une cliente, images à l'appui.

Un policier rappelle que cette substance n'est pas qualifiée comme stupéfiante.