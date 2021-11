Paris : en immersion dans l'enfer du crack à la Villette (VIDEO)

Depuis environ six semaines, le square de la Porte-de-la-Villette, au nord de Paris, est occupé par plusieurs dizaines de consommateurs de crack. Une des équipes de CNEWS a pu passer plusieurs heures sur place avec ces toxicomanes. Un document exceptionnel au plus près du réel.

Tourné en caméra discrète, à l'intérieur de ce camp situé entre Paris (19e), Aubervilliers et Pantin (93), ce reportage permet ainsi de dresser un réel état des lieux, en plus de donner la parole, encore trop rare, aux principaux intéressés.

Concrètement, pour ce faire, une des équipes de CNEWS a accompagné Claire et Stéphanie, deux habitantes d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), lors d'une distribution de vêtements et de café.

Les deux femmes font partie des rares personnes à s’aventurer dans le square de la Villette désormais occupé par les toxicomanes. Depuis leur départ des Jardins d’Eole, il y a un mois et demi, ce sont une soixantaine de consommateurs de crack qui vivent ici.

Des parcours de vie similaires

Alcool, cigarettes, canettes de soda et bien sûr crack, tout se vend et se consomme sur place. En engageant le dialogue avec les toxicomanes, beaucoup font état du même parcours : un accident de la vie et la descente aux enfers avec la drogue. «J’ai perdu ma famille, j’avais une femme, des enfants tout ça», témoigne notamment un homme, consommateur de crack depuis onze ans.

Un autre affirme vivre comme un animal à ciel ouvert. «On vient tous d’une maison, on a des pères, on a des frères. On n’a pas particulièrement envie de venir là en plus à cause de la drogue. On a été banalisé par la société, peut être que ça manque de dialogue en tout», confie-t-il à CNEWS.

De leur côté, les quelques femmes présentes sont discrètes. L’une d’entre elles assure étonnamment être en sécurité : «Il y a des garçons qui sont des vrais frères qui nous protègent de tout, qui nous empêchent d’aller nous prostituer ou d’aller voler», dit-elle.

Des solutions à trouver

Un discours singulier alors que l'on apprenait cette semaine que le corps d'une femme âgée de 28 ans avait été retrouvé sur place le 28 octobre dernier.

Cette situation liée au crack est dénoncée par les toxicomanes eux-mêmes mais aussi par les riverains, d'autant plus qu'elle était censée être temporaire. Mais aucune solution n’a pour le moment encore été trouvée.