Argenteuil : la police visée par des tirs de mortiers

Dans la soirée du dimanche 7 novembre, une cinquantaine de personnes ont fait usage de mortiers d’artifice contre les policiers et le commissariat à Argenteuil (Val-d’Oise) en réaction à l’interpellation d’un individu, blessé au visage, samedi soir.

La nuit de samedi avait déjà été marquée par des incidents de ce type avec des jeunes attaquant les forces de l’ordre via des tirs de mortiers. Le motif de ces représailles a permis aux perturbateurs de cette ville d’avoir une excuse pour agresser la police, selon l’un de ses représentants, Franck Lebas.

«Alors maintenant on se venge. Ecoutez, j’en prends bonne note mais ça ne vole pas bien malheureusement. Si à chaque interpellation, on est victime nous de vengeance, ça me paraît un petit peu surprenant. C’est le prétexte facile pour s’en prendre aux forces de l’ordre», a expliqué Franck Lebas, secrétaire départementale de l’unité SGP Police FO 95, au micro de CNEWS.

Ces actes de violence ont été liés aux opérations policières de lutte contre le trafic de drogue, d’après Matthieu Valet. «On a souvent de jeunes voyous qui sont mécontents des interpellations qui ont réalisées quelques heures ou quelques jours auparavant. Par vengeance, il y a des véhicules brulés, des tirs de mortiers, des prises à partie de policiers ou des menaces», a analysé le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police sur CNEWS.

Le retour au calme a été observé dans la soirée après le déploiement d’un dispositif de sécurité policier important.