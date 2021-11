La troisième dose obligatoire pour le pass sanitaire ?

Alors que l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse dans plusieurs pays européens, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mardi soir à 20h, et pourrait annoncer de nouvelles mesures, notamment autour d'une troisième dose de vaccin obligatoire pour avoir un pass sanitaire en règle.

En France, la généralisation d'une troisième dose de vaccin pour renforcer les defenses immunitaires des plus des plus de 65 ans et des immuno-déprimés est déjà en cours. Les annonces du Président devraient toutefois préciser si cette 3ème injection sera ensuite proposée au plus grand nombre, et si elle constituera l'une des conditions nécéssaires à l'obtention d'un pass sanitaire en règle.

Car, globalement, si la situation sanitaire s'est nettement améliorée en France comparée à l'année précédente, plusieurs éléments inquiètent, comme le retour en force de la maladie dans plusieurs pays européens.

L'un des cadres de l'Organisation Mondiale de la Santé déplorait d'ailleurs jeudi 4 novembre le rythme «très préoccupant» de la transmission du virus en Europe, allant jusqu'à alerter sur l'éventualité du décès de 500.000 personnes d'ici au mois de février. Les pays d'Europe de l'est sont tout particulièrement concernés, et notamment ceux n'ayant pas fait le choix de la vaccination.

PRÉVENIR PLUTOT QUE GUÉRIR

La République tchèque, estimée à 40,2% de vaccination par Our World In Data enregistre par exemple un taux de + 101% (soit 4.100 contaminations quotidiennes). Plus proches de nos frontières, la Belgique ou encore les Pays-Bas font face à des augmentations respectives de 36 et 39 % en comparaison avec la semaine précédente. Pendant ce temps, l'Allemagne vient de battre jeudi 4 novembre son record de contaminations quotidiennes, soit 33949 personnes touchées par la maladie en 24 heures.

C'est donc dans ce contexte que doit s'exprimer Emmanuel Macron ce mardi, alors que Santé Publique France déplore un relachement dans le respect des gestes barrières, et le port du masque. Entre la fin du mois de juillet et début octobre, le pourcentage de français portant systématiquement un masque en public est passé de 68 à 66 %. Certains ont aussi abandonné l'idée de se saluer sans embrassade ou serrage de main : ils étaient 63 % fin juillet et n'étaient plus que 59 % début octobre.