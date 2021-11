Le travail au noir coûterait 18 milliards d'euros à la France

Le manque à gagner lié à la fraude aux charges sociales et le travail clandestin est estimé à 18 milliards d’euros par an en France.

Dans les secteurs les plus touchés par le phénomène, le taux d’établissement aux fraudes lorsqu’elles sont constatées serait de 29% dans le gardiennage, 23,6% dans les transports routiers et 21,3% dans les hôtels, cafés et restaurants.

Des chiffres notamment mis en exergue par le magistrat Charles Prats dans son livre «Cartel des fraudes 2» (Ring Editions).

Utilisation des documents d’un tiers, d’un membre de la famille... Charles Prats, également secrétaire national (UDI) à la Lutte contre la fraude aux finances publiques, a déploré sur CNEWS qu’il soit très simple de s’affranchir des règles.

On estime à 2,5 millions le nombre de travailleurs clandestins en France.