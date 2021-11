Vaccination contre le Covid-19 : la France dépasse les 4 millions de rappels

La France a dépassé la barre des 4 millions de doses de rappel injectées, a indiqué ce vendredi 12 novembre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, se félicitant que la campagne soit passée à la «vitesse supérieure» depuis l'allocution d'Emmanuel Macron mardi dernier.

Le porte-parole du gouvernement s'est félicité que les prises de rendez-vous pour une dose de rappel de vaccin ont bondi dans la foulée de l'allocution d'Emmanuel Macron. «Nous avons dépassé les 4 millions de doses de rappel injectées», pour un public éligible de 7,7 millions de personnes, a-t-il encore ajouté.

Le chef de l'Etat a annoncé mardi soir que le maintien du pass sanitaire pour les plus de 65 ans serait conditionné, à partir du 15 décembre, par l'injection d'une dose de rappel, dont pourront bénéficier les plus de 50 ans à partir de début décembre.

Depuis, «620.000 prises de rendez-vous ont eu lieu sur Doctolib, c'est trois fois plus que sur la semaine précédente» et «il y a eu un nombre record d'injections de doses de rappel au lendemain de l'intervention du président de la », a-t-il précisé.

Débutée le 1er septembre, la campagne de rappel vise d'abord les publics les plus fragiles (résidents d'Ephad et autres personnes de plus de 65 ans, personnes avec comorbidités ou très immunodéprimées) qui doivent recevoir une dose de vaccin supplémentaire, 6 mois minimum après vaccination complète.