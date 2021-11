Paris, une ville devenue invivable ?

Des travaux interminables, des déchets qui inondent les rues et attirent les rats... A Paris, les conditions de vie sont de plus en plus compliquées, et chacun y va de son grief.

Depuis le début de la crise sanitaire, nombreux sont ceux à avoir quitté la capitale. Lors de la rentrée de septembre, 6.000 élèves manquaient à l'appel. Les riverains se plaignent à la fois du bruit, de la circulation (à la fois en deux roues ou en voiture), des déchets ou encore des rats de plus en plus nombreux.

Pour la maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthout, cette situation est due à une mauvaise gestion d'Anne Hidalgo. «La faute sans doute à une gestion hyper-autoritaire, hyper-centralisée, avec beaucoup de moyens de communication pour faire savoir, mais une action pas très efficace au service des Parisiennes et des Parisiens», a-t-elle déploré sur CNEWS.

Les stars aussi n'en peuvent plus

Début novembre, la star du PSG, Lionel Messi, pointait aussi du doigt des embouteillages insupportables. Arrivé dans la capitale cet été en provenance de Barcelone, le joueur avait notamment déclaré : «Les premiers jours ont été difficiles parce que notre départ a été soudain. On a passé un mois et demi à l'hôtel et ce n'était pas simple pour les enfants. En plus, nous étions dans le centre (à l'hôtel) et, à Paris, la circulation est insupportable. Il nous fallait une heure pour aller à l'école et une heure pour l'entraînement».

De son côté, Stéphane Bern a lui aussi annoncé qu'il quittait Paris. L'animateur et journaliste a évoqué auprès du Parisien «la saleté, les trous dans la chaussée, les chantiers permanents», une «guerre des roues» «anarchique et dangereuse» qu’il vit aujourd’hui comme une agression perpétuelle. «Pensons un peu aux personnes âgées, aux handicapés, aux enfants», a-t-il déploré. «Pour ce qui est du vivre-ensemble, on a tout lâché.»

Pour lui, Paris s’est largement dégradée : «Je suis toujours émerveillé par sa beauté, mais je déplore un laisser-aller général, et même un certain enlaidissement», a-t-il détaillé. «Paris est devenue une poubelle.»