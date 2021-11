Poissy : 1.000 euros de caution pour éviter les débordements lors des mariages

Cortèges qui entravent la circulation, incivilités ou affrontements avec la police... Face aux débordements qui se multiplient lors des mariages, le conseil municipal de Poissy (Yvelines) a décidé de durcir le ton.

Un règlement intérieur va être mis en place. Il prévoit une jauge limitée à 50 personnes dans la mairie, la présence de deux policiers municipaux équipés de caméras portatives et une caution de 1.000 euros à verser par les futurs mariés.

«Depuis la rentrée, c'est trois en un mois et demi, donc ça fait beaucoup. Et le dernier en date c'est des huées, des insultes, à l'endroit des élus et des agents», justifie Karl Olive, maire DVD de Poissy.

Le dispositif sera en test jusqu'à l'été prochain.