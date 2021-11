Raquel Garrido se dit prête à se réconcilier avec Eric Zemmour

Raquel Garrido était l'invitée de Thomas Lequertier dans On Peut Tout Se Dire, sur CNEWS. L'avocate s'est dit prête à se réconcilier avec le polémiste Eric Zemmour.

« Oui, ça va peut-être choquer des gens y compris dans ma mouvance mais je suis très attachée à l’unité des Français», a ainsi déclaré l’avocate et insoumise, Raquel Garrido, qui estime que la réconciliation avec Éric Zemmour et ses soutiens est le premier pas vers un dialogue national.

Un dialogue pour mener à la VIe République que souhaite instituer la France Insoumise. «J’ai même un rêve, celui de sortir de cette monarchie présidentielle qui pourrit tout, explique Raquel Garrido, je rêve d’une assemblée constituante, où l’on soit tous là que chacun vienne avec son idée de la bonne règle. Les zemmouriens viendront, certains diront qu’il faut garder la monarchie présidentielle parce qu’ils croient en cela, d’autres diront ‘mais non mettons un roi parce que moi je crois plus à l’Ancien Régime’ et ça ne me gêne pas car je pense qu’il faut le faire ensemble. »

Une réconciliation en vue d’une assemblée constituante

Cette assemblée constituante, ardemment souhaitée par le camp insoumis, doit être selon l’avocate un espace de dialogue entre toutes les mouvances. «Je postule l’idée d’une assemblée constituante pour la VIe République, qui est un espace où tous ensemble, les Français, on viendra dire quelles règles nouvelles on veut. Si l’on veut pouvoir révoquer les élus, prendre en compte le vote blanc, si l’on souhaite le vote à la proportionnelle…» explique-t-elle.

Pour ce faire, «il faudra bien le faire avec des gens avec qui on est en radical désaccord, il faut bien le faire, il n’y aura pas une assemblée qu’avec des insoumis», conclut l’avocate et ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.