Pass sanitaire : des commerçants parisiens visés par des affiches choquantes

Sur plusieurs enseignes parisiennes des affiches anti-pass sanitaires ont été placardées. Un commerçant a déposé plainte.

Samedi matin, au moment d'ouvrir sa chocolaterie, Julien découvre deux affiches, «des certificats de collaboration» collées par quatre individus, en pleine nuit. Elles ont été collées à côté de celle rappelant le port du masque obligatoire qu'a mise en place le gérant, afin de respecter les gestes barrières. On peut y lire «des remerciements pour avoir collaboré avec l'Etat Français, et d'avoir appliqué l'apartheid sanitaire avec obéissance et docilité».

Ces diplômes faisant référence à l’Occupation ont choqué le commerçant, ainsi que Le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (Crif) qui a condamné cet acte, jugé «antisémite et révoltant».

Gil Taieb, vice-président du Crif a ajouté qu'il «fallait se révolter à chaque fois qu'on laisse exploser la haine, et lutter contre la banalisation de notre histoire».

Sur les images de vidéosurveillance, on distingue un groupe de quatre personnes amassées devant la chocolaterie, qui pourraient être les colleurs d'affiche. Plusieurs autres restaurants du quartier ont également reçus des affiches anti-pass sanitaire.