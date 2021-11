Eric Zemmour annonce son premier meeting au Zénith de Paris, le 5 décembre

Il serait, selon ses proches, enfin prêt à sauter le pas. Eric Zemmour, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles mais qui, à ce jour, ne s'est pas encore déclaré, prévoit de tenir un premier meeting de campagne le 5 décembre. Le Zénith de Paris a été choisi pour accueillir l'événement.

«On envisage un premier meeting de campagne au mois de décembre», avait ainsi affirmé l'entourage d'Eric Zemmour, le 12 novembre auprès de l'AFP. A l'époque, le Zénith de Paris était évoqué comme une option parmi d'autres. Ce vendredi 19 novembre en revanche, le polémiste à désigné la salle, d'une capacité de près de 7.000 places, comme le choix final.

La date choisie, le 5 décembre, ne tient vraisemblablement pas du hasard puisque le parti Les Républicains doit, lui, tenir son congrès, en vue de désigner son candidat à la présidentielle, du 1er au 4 décembre. Lors d'un point presse, vendredi 12 novembre, Eric Zemmour a indiqué qu'il souhaite l'annonce de sa candidature «suffisamment efficace, pertinente, percutante, pour que des millions et des millions de gens comprennent ce que je veux dire» et «faire».

Zemmour en baisse dans les sondages

Selon une source proche du polémiste, sur laquelle s'appuie l'AFP, l'annonce de la candidature elle-même ne devrait toutefois pas avoir lieu lors du meeting, mais avant celui-ci.

Après une percée dans les sondages à la rentrée, ponctuée d'une série de conférences et d'apparitions médiatiques, l'essayiste d'extrême droite semble rencontrer de premières difficultés avec des sondages en baisse, des salles qui le refusent et une organisation fragile qui suscite des critiques en interne.

Dans les derniers sondages menés par les instituts Odoxa et Elabe, qui lui attribuent entre 13 et 15% d'intentions de vote, Eric Zemmour perd jusqu'à deux points et reste derrière Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Une dynamique semblable est observée dans l'enquête Opinionway pour CNEWS, les Echos et Radio Classique, parue le 17 novembre. Le polémiste est crédité de 12% d'intentions de vote, quel que soit le candidat LR choisi. C'est un point de moins que lors du précédent sondage.