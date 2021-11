«Vaccinez-vous si vous voulez aider les soignants», plaide Emmanuel Macron dans le Nord

En déplacement dans le Nord, ce vendredi 19 novembre, Emmanuel Macron a été interrogé sur la reprise épidémique de Covid-19 dans le pays. Et le chef de l'Etat a tenu à passer, de nouveau, un appel massif à la vaccination.

«On doit continuer de convaincre tous nos compatriotes qui ne se sont pas encore fait vacciner […] Pas la peine d’applaudir les soignants : vaccinez-vous si vous voulez les aider !», a notamment plaidé le chef de l'Etat.

Un appel, presque un cri du coeur, au moment où l’épidémie de Covid-19 connaît un nouveau rebond en France métropolitaine.

Les autorités sanitaires recommandent notamment d’élargir à présent le périmètre des populations éligibles à une dose de rappel vaccinal aux 40 ans et plus, selon un communiqué de la Haute autorité de santé (HAS).

Vers des rappels à tous les adultes ?

Aux concernés, la HAS préconise préconise de faire ce rappel six mois après la primo-vaccination. «Les dernières études suggérant en effet un bénéfice pour cette tranche d’âge», écrit-elle dans son avis.

Emmanuel Macron a en outre souligné que, sur foi des recommandations des autorités de santé, il ne serait «pas étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes» déjà vaccinés contre le Covid-19.