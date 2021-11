Covid : vers une 3ème dose pour les plus de 40 ans

Alors que l’épidémie de Covid-19 connaît un nouveau rebond en France métropolitaine, les autorités sanitaires recommandent d’élargir le périmètre des populations éligibles à une dose de rappel vaccinal aux 40 ans et plus, selon un communiqué vendredi.

La Haute autorité de santé (HAS) préconise de faire ce rappel six mois après la primo-vaccination, «les dernières études suggérant en effet un bénéfice pour cette tranche d’âge».

Aujourd'hui en France, pour contrer la baisse d'efficacité des vaccins avec le temps, seuls les plus de 65 ans et les personnes à risques de forme grave doivent recevoir une dose de rappel (le plus souvent une troisième dose). A partir du 15 décembre, elle sera nécessaire pour prolonger leur pass sanitaire.

A compter du 1er décembre, cette dose de rappel sera accessible aux 50-64 ans. Pour les autres classes d'âge, le rappel n'était jusqu'ici pas à l'ordre du jour.