Gérald Darmanin : immigration, une voie républicaine

Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la France aurait aujourd'hui beaucoup de clandestins sur son sol que la plupart des autres pays européens.

Les expulsions des personnes en situation irrégulières de 2 à 3 fois plus importantes que nos voisin anglais, italien ou espagnol. «Nous arrivons à maîtriser les flux migratoires dans un contexte géopolitique et sanitaire difficile. Ceci sans mener une politique d'immigration démagogique et populiste», assure Gérald Darmanin dans une interview accordée au Parisien.

Une immigration contrôle aussi au sein de nos frontières, en particulier pour les étrangers qui troublent l'ordre public : 44.000 titres de séjour ont été refusés ou retirés. Depuis juillet, 917 délinquants condamnés ont été renvoyés, deux tiers des personnes fichées S ont été expulsées, le tiers restant est en prison.

«Nous avons pris une voie raisonnable et républicaine, entre l'hyper naïveté d'une certaine gauche et l'obsession immigrationniste de LR qui singe Eric Zemmour ou Marine Le Pen en parlant scandaleusement de "grand remplacement"», estime le ministre de l'Intérieur.

Ce dernier prend d'ailleurs pour exemple la jungle de Calais : 12.000 migrants ont été relogés dans des hôtels ou des foyers, il en resterait entre 1.500 et 2.000.

Dans la même interview, Gérald Darmanin affirme que «la délinquance générale a baissé depuis cinq ans», malgré la hausse des règlements de compte, en s'appuyant sur la chute du nombre de cambriolages, des vols avec arme et des voitures brûlées.