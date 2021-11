5e vague : le Covid va-t-il encore gâcher Noël ?

C'est une petite musique qui revient de plus en plus. Alors qu'il n'y a désormais plus de doute, la cinquième vague de Covid-19 qui frappe actuellement l'Europe gagne du terrain en France, beaucoup de Français commencent à se demander si les fêtes de fin d'année ne vont pas, à nouveau, être gâchées cette année.

De son côté, face à la circulation active du virus, le gouvernement rappelle l'importance de se faire vacciner et, pour ceux qui le peuvent, de faire leur dose de rappel.

Et pour cause : en une semaine, le nombre de cas positifs au Covid-19 a bondi de 46%, par rapport à la semaine précédente.

Dans l'Hexagone, le taux d’incidence, s’établit aujourd’hui à 164 cas pour 100.000 habitants.

C’est presque trois fois plus que le seuil d’alerte. Un taux qui augmente à nouveau, depuis le 8 octobre.

Si, à ce jour, 75% des Français ont déjà reçu deux doses de vaccin, le gouvernement insiste : la vaccination est l’unique arme pour contenir cette nouvelle vague.