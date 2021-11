Jean-Pierre Raffarin sur le naufrage de migrants au large de Calais : «Il faut revoir les accords du Touquet»

L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin était l’invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce jeudi 25 novembre.

Il est notamment revenu sur le drame survenu à Calais, hier, lors duquel 27 migrants ont trouvé la mort alors qu’ils tentaient de traverser la Manche. Jean-Pierre Raffarin a estimé que la «priorité» était de lutter contre les réseaux criminels de passeurs. «Il faut dissuader ces criminels de conduire à la mort autant de gens, avec cette cruauté inacceptable», a-t-il souligné.

Face à ces réseaux, qui sont identifiés, il a estimé qu'il faut être «beaucoup plus énergique».

Dans le même temps, pour l'ancien Premier ministre, il est nécessaire de «revoir les accords du Touquet». «Notre relation avec le Royaume-Uni a changé» depuis la signature de ce traité, a-t-il souligné, estimant que les Britanniques devaient s’impliquer davantage dans «l’action commune pour protéger la frontière». Et de poursuivre : «Il y a de mon point de vue un devoir de mobilisation du Royaume-Uni dans cette affaire».

Conclu en 2003, le Traité du Touquet visait à l’époque à renforcer les contrôles aux frontières afin de limiter l’immigration clandestine en Grande-Bretagne. L’une des conséquences de ces accords a été le déplacement de la frontière britannique de Douvres à Calais. Mais avec la pression migratoire et le Brexit, de plus en plus de voix s’élèvent pour revoir ce traité.