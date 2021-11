Strasbourg : le foie gras banni des réceptions officielles

Une décision qui divise. La mairie écologiste de Strasbourg (Bas-Rhin) a décidé de retirer le foie gras des réceptions officielles de la ville au nom du bien-être animal. Mais cette nouvelle règle ne va pas sans provoquer une certaine polémique.

La maire Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Jeanne Barseghian a défendu une mesure qui, dit-elle, est «en adéquation avec sa politique sur le bien-être animal».

Prise déjà en juillet 2020, cette décision revient aujourd'hui dans le débat public, alors que se profilent les fêtes de fin d'année.

De leur côté, sans surprise, les producteurs de foie gras déplorent cette décision d'autant qu'elle vient, selon eux, jeter l'opprobre sur une filière fragilisée après des cas en cascade de grippe aviaire recensés dans les élevages.

Marie-Pierre Pé, directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, dénonce également une décision idéologique de la part des écologistes. «Après avoir mis fin aux sapins de Noël dans des communes, des repas sans viande, maintenant on veut enlever le foie gras. Bientôt on va faire des marchés de Noël sans Noël et sans Père Noël», a-t-elle ainsi fustigé auprès des médias.

Et d'ajouter : «C'est une véritable offense de prendre une telle décision au pays du foie gras, l'Alsace étant l'un des territoires du foie gras».