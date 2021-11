Toulouse : les éboueurs protestent contre l'application des 35 heures

Dans toute la métropole de Toulouse, les éboueurs protestent contre l'obligation pour tous les agents des collectivités territoriales de passer aux 35 heures par semaine.

Jusqu'à présent, les éboueurs pratiquaient le «fini-parti», un fonctionnement qui consiste à partir lorsque le travail est effectué. Mais ce système est illégal, selon la municipalité. «L'objectif de la réforme est de leur demander de prendre plus de temps pour travailler mieux et protéger leur santé et leur sécurité. Aujourd'hui, la règle du "fini-parti" consiste surtout à aller le plus vite possible pour finir le plus vite possible son travail», explique Vincent Terrail-Novès, vice-président de la Toulouse Métropole.

Ce fonctionnement est aujourd'hui menacé puisqu'à partir du 1er janvier 2022, tous les agents publics devront travailler 35 heures, dans le cadre de la loi de transformation de la Fonction publique. Ce, y compris dans les communes où certaines professions bénéficiaient d'aménagements. Comme ici les éboueurs.

MENACE DE GRÈVE

Opposés à la transformation de leur temps de travail, les agents toulousains usent de la méthode de l'excès de zèle. Depuis lundi, ils respectent à la lettre les temps de pause, le code de la route, l'interdiction de collecter en un seul passage les déchets de part et d'autre des voies... En conséquence, à certains endroits les détritus commencent à s'entasser.

«Quasiment tous les secteurs ne finissent pas. Donc ça prouve bien que si les éboueurs respectent leur temps de pause et les règlements, il va falloir qu'ils rajoutent une dizaine ou une quinzaine de camions», explique Benoît Fontanilles, secrétaire général FA-FPT de la mairie de Toulouse et de la métropole.

Les éboueurs menacent désormais d'entamer une grève similaire à celle des agents de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, il y a quelques semaines. Le mouvement avait duré une semaine avant que les syndicats et la municipalité parviennent à un compromis.