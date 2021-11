Variant Omicron : une réunion des ministres de la Santé des pays du G7 prévue ce lundi

Récemment découvert en Afrique du Sud, le nouveau variant du coronavirus, baptisé Omicron, suscite l'inquiétude à l'échelle mondiale. Ce lundi 29 novembre, le gouvernement britannique, qui occupe en ce moment la présidence tournante du G7, convoque «une réunion d'urgence» des ministres de la Santé des Etats membres afin de réfléchir ensemble à la question.

D'après le communiqué publié par le ministère britannique de la Santé, les participants doivent «discuter de l'évolution de la situation sur Omicron». La réunion, qui se tiendra à Londres, rassemblera les ministres de la Santé de la France, des Etats-Unis, du Canada, d'Allemagne, d'Italie, du Japon et du Royaume-Uni.

Des cas de Covid-19 liés au variant Omicron ont déjà été détectés dans plusieurs pays à travers le globe. Il a été identifié chez 13 malades aux Pays-Bas, mais aussi en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. S'agissant de ce dernier, trois cas ont pour l'instant été confirmés par l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Le premier concerne une personne qui s'était rendue à Londres mais a depuis quitté le pays, le deuxième a été localisé dans la ville de Nottingham, au centre de l'Angleterre, et le dernier dans celle de Chelmsford, à l'est de Londres.

Vendredi dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé l'arrivée d'Omicron «préoccupante». L'hôpital Bambino Gesù de Rome a publié une première «image» du nouveau variant, qui montre qu'il présente beaucoup plus de mutations que le variant Delta actuellement dominant. D'autres études sont nécessaire pour déterminer son niveau de dangerosité.

De nouvelles restrictions sanitaires

Mais en attendant, de nombreux pays prennent leurs précautions. Dans l'Union européenne, la France et les autres Etats membres se sont mis d'accord pour stopper tous les vols en provenance de l'Afrique australe. La même décision a été prise ailleurs dans le monde. L'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, l'Eswatini, le Mozambique, mais aussi la Zambie, le Malawi ou l'Angola sont concernés.

A partir de mardi, le Royaume-Uni imposera à nouveau le port du masque dans les magasins et les transports. Un test PCR devra obligatoirement être présenté par les voyageurs dans les deux jours qui suivent leur arrivée et ces derniers devront s'isoler en attendant les résultats.

D'autres prennent des mesures plus radicales, à l'image d'Israël qui a interdit l'entrée de tous les étrangers sur son territoire. Les ressortissants devront quant à eux présenter un test PCR à leur arrivée, y compris s'ils sont vaccinés, et respecter une quarantaine de trois jours. Encore plus précautionneux, le Maroc a décidé de s'isoler totalement pour tenir le variant Omicron à distance : le pays a suspendu tous les vols contenant des passagers pendant au moins deux semaines.