Une hausse de plus de 15% des arrestations pour trafic de stupéfiants

Plus de 200.000 personnes sont mises en cause chaque année dans les affaires liées au trafic de drogues selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Si le nombre de mis en cause pour consommation est en baisse entre 2016 et 2019, celui des arrestations pour trafic est en hausse de 15% sur la même période.

44.000 ont été personnes interpellées pour trafic de drogue en cinq ans. Une hausse des arrestations de trafiquants qui s’explique notamment par leur présence sur les réseaux sociaux.

Les dealers n'hésitent plus à recruter via des clips, en utilisant tous les codes de la publicité comme sur cette vidéo.

«Cette présence de plus en plus importante des trafiquants sur les réseaux sociaux, qui cherchent notamment des clients, a pour inconvénient de donner de quoi manger aux services de police parce qu’ils leurs suffit de surveiller les réseaux pour mieux cibler la lutte contre le trafic de drogue», explique Frédéric Ploquin, auteur du livre «les narcos français brisent l'omerta».

Plus difficile en revanche de détecter les consommateurs de drogue. Les arrestations sont en légères baisses de - 3% entre 2016 et 2019. La raison, le développement de livraisons plus discrètes.

«Aujourd’hui, les transactions pour les matières stupéfiantes ne se font plus uniquement sur la voie publique, mais aussi à domicile. C’est aussi attractif pour les consommateurs car ils prennent moins de risques», nous explique Jérôme Jimenez, responsable communication Ile-de-France UNSA Police.

La consommation et la vente de drogue concernent près d’une interpellation sur cinq.