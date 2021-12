«Il était là pour m'égorger» : Karl Olive, le maire de Poissy, menacé de mort

Invité dans La Matinale de Romain Desarbres sur CNEWS, Karl Olive, le maire (divers droite) de Poissy (Yvelines) est revenu ce jeudi 2 décembre sur les menaces de mort dont il fait l'objet depuis plusieurs jours.

Lors de l'émission, l'élu a expliqué avoir eu «affaire à quelqu'un qui, depuis dix jours, multipliait les mails de menaces». Cet individu a même décidé d'aller plus loin en tentant de retrouver le domicile de Karl Olive. «Il s'est retrouvé dehors, à 2 h du matin à faire les habitations les unes après les autres pour me trouver».

Ne trouvant pas le domicile du maire de Poissy, l'agresseur présumé l'a attendu devant la mairie, où il a été reconnu par un agent et interpellé par les forces de l'ordre.

Lors de son transfert à l'hôpital, l'homme aurait affirmé avoir eu l'intention «d'égorger» l'élu. Sur son compte Twitter, Karl Olive est revenu sur cette nuit et a dénoncé «les menaces verbales et physiques, désormais légions envers les maires et élus».