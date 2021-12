Damien Abad : «Xavier Bertrand est celui qui incarnait le mieux cette France des territoires»

Invité de Laurence Ferrari dans la matinale, ce vendredi, Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale est revenue sur la défaite de Xavier Bertrand , son candidat, lors du premier tour de la primaire LR.

«Xavier Bertrand a fait une belle campagne et c'est regrettable car je pense que c'est celui qui incarnait le mieux cette France des territoires». Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale a expliqué que ce premier tour était assez serré et qu'il «aura manqué un peu de temps» à Xavier Bertrand, en quatrième position derrière Éric Ciotti, Valérie Pécresse et Michel Barnier dans ce premier tour, pour rassembler les électeurs dans son projet.

Alors que Xavier Bertrand s'était éloigné du parti LR, le président de la région Hauts-de-France avait décidé repris sa carte du parti pour participer au congrès, visant à élire le candidat pour l'élection présidentielle. Un retour qui l'aurait fait «partir de plus loin», dans les intentions de vote selon Damien Abad. «Nous avons créer une dynamique militante.

La vérité c'est que Xavier Bertrand avait hésité à aller dans ce congrès. Il fallait remonter, ce qu'il a. fait au cours des semaines. Il a fait une campagne courageuse et je veux saluer son engagement car il a fait le choix de l'unité politique».

Une droite plus unie ?

Dès l'annonce de la qualification d'Éric Ciotti et de Valérie Pécresse, pour le second tour de la primaire, Xavier Bertrand a appelé à voter pour la présidente de la région Ile-de-France. Un geste qui illustre «la préservation de l'unité du parti» selon Damien Abad.

«Je pense que malgré la défaite, Xavier Bertrand a donné une belle image de rassemblement de notre famille, il s'est immédiatement mis au coté de Valérie Pécresse, après l'annonce des résultats».

Damien Abad a d'ailleurs rappelé qu'il «fallait assumer ce choix, et que le comportement de Xavier Bertrand était à louer».