Génération Z : ces jeunes derrière le candidat Éric Zemmour

Minuit à Paris. Il fait froid, le quartier est sinistre, mais ces jeunes sont venus «coller pour Zemmour» avec la foi et l'enthousiasme de leurs 20 ans, séduits par la vision radicale du nouveau candidat d'extrême droite à la présidentielle.

Ils sont huit garçons et deux filles qui ne se connaissent pas, nouveaux venus à la cause ou déjà vieux routiers comme Nicolas, 20 ans et visage d'enfant, qui dit coller des affiches «Zemmour président» une à deux fois par semaine depuis près d'un an.

Génération Z, le mouvement de jeunes créé en février 2021 pour pousser la candidature du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, désormais officiellement déclaré, revendique près de 5.000 adhérents en France, dont un millier en région parisienne.

Une visibilité accrue

Zemmour recueille 13% des intentions de vote chez les moins de 35 ans contre 17% chez les plus de 65 ans, selon une enquête Ipsos en octobre pour la Fondation Jean-Jaurès.

Extrêmement actif, Génération Z s'est bâti sur des boucles Telegram, des adhésions éclair à coup de formulaires à remplir en ligne et des séances de collage sauvage dans les villes.

Son président Stanislas Rigault, à l'allure de gendre parfait, enchaîne les plateaux télé et les twitts pour citer son champion et entretenir la ferveur des troupes.