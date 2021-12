Lyon : le foie gras banni de tous les événements officiels

Comme un air de déjà-vu. Après Strasbourg, la mairie de Lyon a elle aussi décidé de ne plus proposer de foie gras lors de ses événements officiels. Si la municipalité écologiste se justifie en évoquant le bien-être animal, la décision ne va pas sans provoquer quelques remous.

L'ancien maire de la ville, Gérard Collomb, n'a d'ailleurs pas caché son incompréhension.

Même son de cloche du côté des producteurs pour qui cette décision signifie une perte d'activité dans une filière déjà fragilisée, notamment après des cas en cascade de grippe aviaire recensés dans les élevages.

Du foie gras, Céline en produit depuis vingt ans. Auprès de CNEWS, elle indique prendre cette décision de la mairie de Lyon comme une trahison, d'autant plus qu'elle intervient à quelques jours seulement de Noël.

En novembre dernier, à la suite d'une décision similaire prise à Strasbourg (Bas-Rhin) Marie-Pierre Pé, directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, avait de son côté dénoncé une décision idéologique de la part des écologistes.

«Après avoir mis fin aux sapins de Noël dans des communes, des repas sans viande, maintenant on veut enlever le foie gras. Bientôt on va faire des marchés de Noël sans Noël et sans Père Noël», avait-elle ainsi fustigé auprès des médias.